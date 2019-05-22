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22 мая 201921:17

Австралиец Юэн – победитель 11 этапа "Джиро д'Италия"

EPA

Австралийский велогонщик команды Lotto Soudal Калеб Юэн стал победителем 11-го этапа престижной шоссейной веломногодневки "Джиро д'Италия". Дистанцию в 221 километр он преодолел за 5 часов 17 минут и 26 секунд.

Следом за ним финишную черту пересек победитель 10-го этапа француз Арно Демар из Groupama-FDJ. Замкнул тройку лучших немецкий спринтер Паскаль Аккерман, выступающий за команду Bora-Hansgrohe.

Лучшее время среди россиян имеет Вячеслав Кузнецов из Katyusha-Alpecin, который приехал к финишу с 16-м результатом. Его партнер по команде Ильнур Закарин стал 43-м, а Павел Сиваков из Ineos стал в среду 57-м.

После 11 этапов "Джиро д'Италия" лидерство в генеральной классификации удерживает итальянец Валерио Конти из UAE Team Emirates. Его время составляет 45 часов 2 минуты 5 секунд. Словенец Примож Роглич из Jumbo-Visma отстает от лидера на 1 минуту 50 секунд. Третий француз Нанс Петерс из AG2R La Mondiale (+2.21).

Закарин – 22-й с отставанием в 5 минут 22 секунды, Сиваков – 26-й (+6.01), Кузнецов – 105-й (+39.03).

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