Новости Происшествия

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22 мая 201921:43

Пять детей попали в больницу после взрыва газового баллона

Пятеро детей попали в больницу после взрыва газового баллона в поселке Малышева Свердловской области.

Среди пострадавших один ребенок из восьмого класса, четыре — из девятого. Все дети госпитализированы в больницу Асбеста. Один ребенок получил сильные ожоги, сообщает ТАСС, ссылаясь на местную Единую дежурную диспетчерскую службу.

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