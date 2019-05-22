Пять детей попали в больницу после взрыва газового баллона

Пятеро детей попали в больницу после взрыва газового баллона в поселке Малышева Свердловской области.

Среди пострадавших один ребенок из восьмого класса, четыре — из девятого. Все дети госпитализированы в больницу Асбеста. Один ребенок получил сильные ожоги, сообщает ТАСС, ссылаясь на местную Единую дежурную диспетчерскую службу.