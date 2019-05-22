"Арсенал" впервые в истории выступит в Лиге Европы

Тульский "Арсенал" впервые в истории примет участие в матчах Лиги Европы. Это стало известно после того, как московский "Локомотив" одержал победу в Кубке России, обыграв екатеринбургский "Урал" (1:0).

Дело в том, что туляки уже потеряли шансы на выход в еврокубки по итогам своих выступлений в российской премьер-лиге, за тур до его завершения занимая шестую строчку в таблице. Однако одна дополнительная путевка в Лигу Европы появилась бы для них в случае победы "Локо" в финале Кубка России, как клуба ранее уже обеспечившего себе выход в Лигу чемпионов.

В итоге так и произошло – железнодорожники выиграли Кубок России, и открыли тульскому "Арсеналу" путь в еврокубки. Он станет дебютантом турнира.

"Оружейники" так прокомментировали событие: "Сбылась мечта многих поколений тульских болельщиков: "Арсенал" – в Лиге Европы! 6-е место в РПЛ и победа "Локомотива" в Кубке России дали нам путевку в еврокубки. Поздравляем с этим успехом команду и всех поклонников красно-желтых. Лига Европы, встречай "Арсенал".