Лидер Палаты общин Великобритании Андреа Лидсом подала в отставку

Лидер Палаты общин парламента Соединенного Королевства Андреа Лидсом заявила о решении уйти в отставку.

На своей странице в Twitter Андреа Лидсом выложила пост с письмом, адресованным британскому премьер-министру Терезе Мэй. В приведенном документе она информирует ее об уходе с занимаемой должности.

Андреа Лидсом отмечает, что такое решение она приняла "с большим сожалением и тяжелым сердцем".