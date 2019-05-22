Юрий Семин: "Локомотив" вернул себе законный трофей

Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин после завоевания Кубка России по футболу признался, что победа его подопечных над екатеринбургским "Уралом" закономерна. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу "красно-зеленых".

"Этот матч сильно отличался от того, что был сыгран в чемпионате накануне, — приводит слова Семина Спорт24.Ru. – Первый тайм точно был лучше, чем в Екатеринбурге, но в итоге оказываемое давление соперника сказалось, особенно при стандартных положениях. Угрозы были достаточно серьезные – игроки "Урала" ведь превосходят нас в росте".

"Но победа есть победа. Она всегда закономерна. Мы видели то количество болельщиков, которое приехало нас поддержать. Они – главные творцы нашей победы. Мы играли для них и ради них. Теперь мы вернули в клуб наш законный трофей. Очень этому рады".

Напомним, что автором единственного гола в ворота уральской команды стал полузащитник Дмитрий Баринов, который по итогам мачта был признан лучшим игроком финального поединка.