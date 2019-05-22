Авария в Италии: водитель был трезв, но мог отвлечься

Власти Италии не исключают, что ДТП с туристическим автобусом, в котором погибла россиянка и пострадали более 30 человек, могло произойти из-за того, что водитель транспортного средства отвлекся.

Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировал сотрудник отделения дорожной полиции области Тоскана Паоло Мария Помпонио. Он подчеркнул, что ситуация могла сложиться для пассажиров куда хуже — растительность смягчила падение автобуса.

Итальянская полиция допрашивает 35-летнего шофера. Он уже прошел тест на наличие алкоголя в крови, который показал отрицательный результат.

Утром 22 мая двухэтажный туристический автобус, который направлялся на экскурсию в город Сиена, съехал в кювет и перевернулся. При падении погибла россиянка, которая сопровождала туристическую группу из 55 человек из бывших республик СССР, Румынии и Израиля.

Они ехали из курортного города Монтекатини-Терме.

В результате аварии пострадали 37 пассажиров, в том числе, 19 россиян.