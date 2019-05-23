В Южно-Сахалинске мужчина хотел подключить свой дом к ЛЭП и оставил без света центр города

В Южно-Сахалинске местный житель попытался подключить заброшенный дом к электроснабжению. Но его попытки не увенчались успехом. Мужчину доставили в больницу с тяжелыми травмами. Центральная часть города осталась без электричества. Такие данные СМИ сообщили представители пресс-службы ПАО "Сахалинэнерго".

Как уточняется, 23 мая около 13:00 по местному времени (5:00 по времени Москвы) мужчина забрался по лестнице на столб, чтобы самостоятельно подключить свой заброшенный частный дом к электрическим сетям. Он приблизился на недопустимое расстояние к токоведущим частям ЛЭП и был поражен электрическим током, передает агентство "Интерфакс".

При этом сработала система автоматических защит, отключившая линию электропередачи, что привело к нарушению электроснабжения в центральной части Южно-Сахалинска. Врачи доставили пострадавшего в городскую больницу.

Ремонтники обещают восстановить электроснабжение в регионе в ближайшее время. В результате ЧП без света также оказались несколько административных и офисных зданий, здание, где размещены городской и областной суды.