В США преподаватель математики получил около 6 лет тюрьмы за хранение взрывчатки

В Соединенных Штатах Америки в суде Нью-Йорка преподаватель математики Кристиан Торо получил 5 лет и 10 месяцев тюрьмы за хранение взрывчатки в квартире, расположенной в районе Бронкс. Об этом сообщило информационное агентство Associated Press.

Как уточняется, Торо признал свою вину. Ему засчитают срок в 15 месяцев, который он уже отбыл в предварительном заключении.

Суд счел доказанным, что учитель платил ученикам школы за то, чтобы они собирали для него взрывчатый порошок, разбирая петарды. Одна из учениц старшей школы, у которой была связь с Кристианом Торо, рассказала обо всем полиции.

В приговоре ничего не сообщается о том, как Торо собирался применять взрывчатку. По данному делу также ожидает приговора брат Торо, передает РИА Новости.