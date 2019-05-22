УНИКС выиграл у "Химок" первый полуфинал Единой лиги

В баскетбольной Единой лиге ВТБ стартовали матчи полуфинальных серий. В первом из них в Казани местный УНИКС одержал победу над подмосковными "Химками". Встреча завершилась победой казанцев со счетом 96:91.

На протяжении большей части матча химчане вели в счете, но в заключительном игровом отрезке хозяева площадки совершили рывок в +15 очков и смогли вырвать победу у соперника из Подмосковья.

Самым результативным игроком в составе победителей стал игрок УНИКСа Рэймар Морган, в активе которого 22 очка. Однако наибольшую результативность продемонстрировал защитник "Химок" Алексей Швед, который набрал 36 баллов.

Следующий поединок между командами состоится также в Казани 24 мая. В другой полуфинальной паре 23 мая встретятся московский ЦСКА и петербургский "Зенит".