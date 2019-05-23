Беспорядки в Джакарте: 6 человек погибли, более 200 пострадали

Шесть человек погибли и больше 200 пострадали во время беспорядков в столице Индонезии.

Люди вышли на улицы Джакарты, требуя признать недействительными итоги президентских выборов, передает телеканал "Россия 24". Выйти на улицы призвал оппозиционный политик, который проиграл гонку действующему главе государства. Он отказался признать поражение, а итоги голосования назвал фальсификацией.

Протесты продолжались весь день, несогласные атаковали полицию. Улицы города превратились в баррикады. Больше 250 человек задержаны по подозрению в провокациях. Чтобы не допустить нового кровопролития, правительство Индонезии временно ограничило доступ к фотографиям и видеороликам в социальных сетях и мессенджерах.