XXVIII Международный кинофорум "Золотой витязь" открылся в Севастополе

В Севастополе стартовал международный кинофорум "Золотой витязь". В этом году он посвящен пятилетию воссоединения Крыма с Россией и 75-летию освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.

В программе кинофорума — более 180 фильмов из 24 стран, сообщает телеканал "Россия 24". При этом, как отмечается, вход на все кинопоказы будет бесплатным.

Также в рамках фестиваля пройдут творческие встречи с артистами, концерт и вечер сербской культуры.

"Золотой витязь" проводится уже 28 лет, при этом в пятый раз — в Севастополе. Как отметил президент кинофорума Николай Бурляев, традиционно на нем демонстрируются фильмы, которые помогают поддерживать нравственные идеалы.