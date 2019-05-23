23 мая 201902:44
XXVIII Международный кинофорум "Золотой витязь" открылся в Севастополе
В Севастополе стартовал международный кинофорум "Золотой витязь". В этом году он посвящен пятилетию воссоединения Крыма с Россией и 75-летию освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.
В программе кинофорума — более 180 фильмов из 24 стран, сообщает телеканал "Россия 24". При этом, как отмечается, вход на все кинопоказы будет бесплатным.
Также в рамках фестиваля пройдут творческие встречи с артистами, концерт и вечер сербской культуры.
"Золотой витязь" проводится уже 28 лет, при этом в пятый раз — в Севастополе. Как отметил президент кинофорума Николай Бурляев, традиционно на нем демонстрируются фильмы, которые помогают поддерживать нравственные идеалы.
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
В Италии перевернулся автобус с российскими туристами
- Подведены итоги опроса о строительстве храма в Екатеринбурге
- ФСИН опроверг информацию о разводе Улюкаева
- Арашуков единогласно лишен звания сенатора
- Во Владимирской области ликвидировали террористов
Самое читаемое
-
Психолог объяснила, почему призвала не уступать пожилым место в транспорте
- Названы самые хамские города России
- "Сибирские мышки" фотографа-педофила пожаловались на травлю
- Смертельная страсть: один задушил во время секса любовницу, а второй - друга
- Мать оштрафовали за то,что закормила до смерти грудничка сливками
Телеканал "Россия"
-
Вышел первый трейлер многосерийной драмы "Зулейха открывает глаза"
- Тайна смерти и завещания Алексея Булдакова
- "Екатерина": долгожданное продолжение сериала. Скоро!
- "Последняя неделя". Новый сериал в 21.00
Евровидение-2019
-
Результат не понизил, Россию не подвел: Лазарев об итогах "Евровидения"
- Дункан Лоуренс – победитель конкурса "Евровидение-2019"
- Финал. Полная видеозапись трансляции
Вести.Экономика
-
Теперь и Microsoft: Huawei оставили еще и без Windows
- 16 причин, почему американцы не могут накопить на пенсию
- Будет ли ФРС снова скупать госдолг США?
- Пойдет ли Китай с редкоземельного "козыря" в торговой войне с США?
- Око за око: подрезая крылья Boeing, Китай мстит за Huawei
Вести.Hi-tech
-
Обзор iPad mini 2019: недостающее звено
- В России начали серийный выпуск интерфейса "мозг-компьютер"
- Обзор смартфона Samsung Galaxy A30: породистый, но доступный
- Складной Samsung Galaxy Fold разобрали на детали
- Cтарые игры воскрешают, улучшая графику нейросетями
Авто.Вести.Ru
-
Зеркало-камера и "прозрачный" капот: Land Rover обновил Discovery Sport
- Новый рост цен на бензин: быть или не быть?
- В России назвали самые продаваемые машины с "механикой"
- В ближайшие дни грузовикам запретят ездить днем
- Эксперты определили самые надежные подержанные автомобили
Недвижимость
-
5 стран с самым доступным жильем у моря
- Раздельный сбор мусора будут стимулировать финансово
- Как это устроено: что такое технопарк, и для чего он нужен
- Туристам предлагают поселиться в гигантской картофелине
- Самым лучшим небоскребом будущего стал мусорный полигон
- Женщина приютила 60 кошек, теперь ее хотят выселить
Вести.Медицина
-
Правда или миф: тренировки на пустой желудок сжигают больше жира
- Говорят ученые: если вы не достигли успеха в молодости, ждите его после 50 лет
- Кругом обман: почему паста с углем не отбеливает зубы (и даже вредит им)
- Изжога от кофе: как сделать напиток более мягким?
- Осторожно, газы: неочевидная проблема диет с высоким содержанием белка
Вести в 20.00
-
Рада передумала распускаться
- Трамп обвинил демократов в попытке "свалить президента"
- Уже не смешно: банк приколов подвергнут санации
Вести-Москва
-
Причину сбоя в столичном метро обещают установить в течение недели
- Оперный спринт: уникальный конкурс молодых режиссеров проходит в Москве
- В Солнечногорске жителям массово рассылают повторные квитанции за воду и тепло
- Бар в районе Лефортово лишил сна жильцов целого дома
- "Эдельвейс" без электричества: ситуацией в Балашихе займется Следственный комитет
- Верховный суд утвердил пожизненный срок наркоторговцу
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
Самые красивые женщины мира и героини мультфильмов, на них похожие
- Как менялись "Том и Джерри" сквозь десятилетия
- Принцессы Дисней оказались в нашей реальности
- Девушка из Польши доказала, что может стать кем угодно
- 10 лучших мультфильмов по легендам
Gmbox. Смысл в играх
-
На Kickstarter пожертвовали на игры более $1 млрд
- 10 игр, которые современные геймеры просто не поймут
- 10 подтверждённых фактов о PS5
- 10 мощнейших предметов, ломающих свои игры
- 10 самых печальных концовок в играх
Наука
-
Физики сгенерировали под водой самый громкий звук в истории
- Выявлены новые потенциально опасные последствия космических полётов
- Учёные выяснили, что влияет на желание завести собаку
- Российские учёные создали прибор для борьбы с бессонницей
Фильм Про
-
Лучшие триллеры в истории
- "Мстители: Финал": кто пожертвует собой
- "Терминатор 6": что известно о фильме
- Лучшие сериалы про маньяков
- Лучшие сериалы. Что смотреть в этом году
- Любимые фильмы Стивена Кинга
Телеканал "Культура"
-
Провалы и сенсации ММКФ
- Ким Ки Дук - о взгляде на кино и новых работах
- Максим Аверин о спектакле "Платонов" в Театре Сатиры
- Состоялся модный показ фонда "Русский Силуэт"
Москва 24
-
Не наказуемо? Почему отпустили бросившую ребенка в поликлинике мать
- Быть начеку! Как обезопасить банковские карты от мошенников
- Попавшую в столичную больницу с укусами девочку отправят в соцучреждение
- В пруду музея "Коломенское" утонул человек
- Задержан избивший пенсионерку в храме москвич
Сегодня
Трамп пригрозил демократам бойкотом
5 часов назад
"Локомотив" завоевал Кубок России по футболу
6 часов назад
Диего Марадона был задержан в аэропорту Буэнос-Айреса
9 часов назад
Королева фламенко Патриция Герреро выступит в Доме музыки
21.05.2019 15:59
В саду "Эрмитаж" вручат премию "Все цвета джаза"
20.05.2019 14:42
Нужна помощь: Рамазана Хайруллина спасут дорогие лекарства
20.05.2019 08:46
В коллекциях Prada больше не будет натурального меха
5 часов назад
Уже не смешно: банк приколов подвергнут санации
5 часов назад
Древнюю стену Китай-города отреставрируют
6 часов назад
Появилось видео последствий аварии на Минском шоссе
7 часов назад
Бокс останется в олимпийской программе
7 часов назад
Москвич обнаружил в квартире умершей тещи арсенал оружия
7 часов назад
У загоревшегося при взлете Ан-2 мог отказать двигатель
10 часов назад
Российские стратеги опять пролетели вдоль побережья Аляски
10 часов назад
Renault Megane уничтожил рекорд Нюрбургринга
13 часов назад
Арашуков единогласно лишен звания сенатора
16 часов назад