Дмитрий Медведев и премьер-министр Вьетнама открыли перекрестный год двух стран

Премьер Дмитрий Медведев вместе премьер-министром Вьетнама Нгуен Суан Фуком открыл перекрестный год России и Вьетнама. Председатель российского правительства отметил, что связи между нашими странами укрепляются. В частности, наши туристы активно посещают Вьетнам, знакомятся с его культурой и историей.

Церемония прошла в концертном зале "Зарядье", передает телеканал "Россия 24". Также премьер-министры посетили выставки, которые открылись в парке. Экспозиции посвящены традиционной вьетнамской культуре и истории сотрудничества между нашими странами.