Прокуратура Италии завела уголовное дело на водителя автобуса, попавшего в ДТП

В Италии прокуратура завела дело об убийства в отношении водителя автобуса, который вчера, 22 мая, перевернулся на трассе по пути из Флоренции в Сиену.

По версии следователей, 35-летний мужчина виновен в гибели одной россиянки и ранениях почти 40 человек.

Известно, что за руль сел не опытный шофер, а владелец частной компании по прокату пассажирского транспорта. Он подменял своего подчиненного, передает телеканал "Россия 24".