Медведчук: распустив Верховную раду, Зеленский нарушил конституцию

Объявив о роспуске Верховной рады, Владимир Зеленский нарушил конституцию. Об этом телеканалу "Россия 24" в эксклюзивном интервью заявил лидер общественного движения "Украинский выбор — право народа" Виктор Медведчук.

Сразу после инаугурации новый президент назначил досрочные выборы в парламент на 21 июля.

Медведчук прокомментировал ситуацию, подчеркнув, что роспуск Рады — это нарушение конституции. Но, по мнению политика, оспорить указ невозможно, так как действующее законодательство Украины запрещает приостанавливать действия президента, изложенные в его нормативных актах.

Медведчук добавил, что избирательная кампания будет продолжаться, и партия "Украинский выбор – право народа" готова к этому.