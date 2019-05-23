Художник Бэнкси рассказал о своем неофициальном участии в Венецианской биеннале

Художник-аноним Бэнкси выложил видео о том, как он поучаствовал в Венецианской биеннале.

Бэнкси написал в Instagram: "Несмотря на то, что это крупнейшее и самое престижное мероприятие в мире искусства, по какой-то причине меня никогда сюда не приглашали".

Художник выставил свою работу, название которой включает игру слов: "Венеция в масле" — она же "Венеция в нефти". На нескольких полотнах, написанных маслом, изображен круизный лайнер, который сбрасывает отходы прямо в море у берега Венеции. Видео заканчивается тем, что мужчину, выставившего инсталляцию, прогоняют сотрудники полиции, передает телеканал "Россия 24".