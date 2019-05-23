Федерер восстановился от травмы и готов выступить на Rolland Garros

Швейцарский теннисист Роджер Федерер заявил о готовности выступить на одном из престижнейших турниров серии "Большого шлема" – Открытом чемпионате Франции. Третья ракетка мира полностью восстановился от травмы правой ноги.

"Я полностью восстановился к Rolland Garros после повреждения ноги, — признается Федерер, слова которого приводит Чемпионат.Com со ссылкой на Daily Express. – Невероятно рад вернуться в Париж, ведь здесь я не играл на протяжении уже целых трех лет".

"Ожидания аудитории высоки, однако я попытаюсь успокоить ситуацию, потому что понимаю, что турнир будет непростым. Впрочем, ранее на Masters в Риме и Мадриде дела у меня были неплохи. Я доволен своим состоянием".

Отметим, что на турнире в столице Италии швейцарец повредил палец ноги и впоследствии принял решение сняться с соревнования.