Россиянки выиграли первый матч в волейбольной Лиге наций

Женская сборная России по волейболу добилась первой победы в рамках Лиги наций. Российские волейболистки одержали победу в матче против команды Китая. Встреча, проходившая в Бразилии, завершилась со счетом 3:1 в пользу России (22:25, 25:16, 16:25, 23:25).

У победителей самым результативным игроком стала Татьяна Юринская, записавшая на свой счет 17 очков. Также 16 баллов у Маргариты Курило, 14 – у Екатерины Ефимовой. Напомним, что накануне россиянки проиграли Доминиканской Республике.

Теперь Россия делит 8-9 строчки с командой Японии. У обеих команд по три очка.

Следующим соперником российских волейболисток станут хозяйки из Бразилии. Поединок состоится в ночь на 24 мая.