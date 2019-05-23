ДТП на западе Москвы: четыре человека пострадали

На Живописном мосту в Москве произошло дорожно-транспортное происшествие с участием четырех автомобилей. Об этом СМИ сообщил источник в правоохранительных органах столицы.

Как уточняется, в результате аварии получили ранения четыре человека. В настоящее время на месте работают сотрудники ДПС, передает ТАСС.