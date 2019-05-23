Чемпионат мира-2022 в Катаре пройдет с 32 командами

Руководители Международной федерации футбола приняли решение отказаться от идеи расширения чемпионата мира-2022 года в Катаре с 32 команд до 48. Формат турнира сохранит свой прежний вид.

Причиной такого решения стало то, что подготовка к турниру находится в продвинутой стадии, и это не дает полноценно оценить возможности расширения турнира до 48 сборных, сообщает "Спорт-экспресс" со ссылкой на официальный сайт ФИФА. Крайним сроком для принятия окончательного решения является июнь 2019 года – в организации посчитали это недостаточным сроком.

Напомним, что накануне в ФИФА высказывались за расширение турнира до 48 команд. В связи с этим чемпионат мира планировали провести не только в Катаре, но и в Кувейте и Омане, которые были таким образом разгрузили бы Катар.

Следующее мировое первенство пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.