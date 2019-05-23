Захарова прокомментировала возобновление закупок США нефти у Венесуэлы

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова прокомментировала информацию о том, что США возобновили закупки нефти у Венесуэлы. Об этом она написала на своей странице в соцсети Facebook 22 мая.

Как отметила Захарова, два месяца назад СМИ сообщали, что США добиваются полной изоляции президента Венесуэлы Николаса Мадуро на международной арене. Речь шла в первую очередь о прекращении с республикой любых коммерческих сделок банков и компаний, которые выгодны Мадуро.

По мнению Захаровой, США всех на что-то подбивают, а затем, кидая тех, прогнулся, меняют маневр на 180 градусов.

В период с 11 по 17 мая Соединенные Штаты Америки возобновили закупки венесуэльской нефти после двухнедельного перерыва, напоминает газета "Известия". Из обзора управления энергетической информации министерства энергетики США следует, что за неделю с 11 по 17 мая поставки нефти из Венесуэлы в США составили 49 тысяч баррелей в сутки.

23 марта текущего года Штаты ввели санкции против государственного Банка экономического и социального развития Венесуэлы. Также санкции коснулись четырех подразделений банка (два расположены в Боливарианской Республике, по одному – в Уругвае и Боливии).

5 апреля США расширили список санкций против Венесуэлы, добавив в него две нефтяные компании, танкер, перевозящий сырье из Венесуэлы на Кубу, и 34 судна, принадлежащих компании PDVSA.