Госдеп США обещает Анкаре "крайне негативные последствия" в случае закупки С-400

В среду, 22 мая, Государственный департамент США пригрозил Анкаре крайне негативными последствиями в случае поставок российских ЗРС С-400 в Турцию. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортэгус, отвечая на вопросы журналистов.

Как отметила Ортэгус, США готовы сотрудничать с Турцией и продолжают обсуждать опасения по поводу покупки комплексов С-400. Но закупка Анкарой С-400 у России будет иметь серьезные последствия для оборонных отношений Турецкой Республики с НАТО и Соединенными Штатами Америки.

США всячески стараются не допустить покупку Турцией ЗРС С-400 у Российской Федерации. Ранее Вашингтон предупреждал Анкару, что в случае закупки этих систем вооружений Штаты могут отказать Турции в продаже F-35, напоминает ТАСС.

К настоящему времени Турция заказала у США 30 самолетов F-35 из возможных 100. Также эти самолеты покупают Япония и Израиль.