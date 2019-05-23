В США изготовили юбилейную монету с союзниками по Второй мировой войне без СССР

В США частная компания Bradford Exchange, которая специализируется на изготовлении сувенирной продукции, выпустила к 75-летию с момента окончания Второй мировой войны юбилейную монету, на которой отсутствует СССР.

В описании монеты на сайте компании говорится, что на оборотной стороне монеты представлены изображения Второй мировой войны и даты ключевых побед союзников (антигитлеровской коалиции). На лицевой стороне приветствуют союзников, демонстрируя флаги Соединенных Штатов Америки, Великобритании и Франции.

СССР на монете отсутствует, передает РИА Новости. На сайте компании сообщается, что монета уже выставлена на продажу.

Представители компании отказались комментировать ситуацию, отметив, что вся информация об их продукции размещена на сайте компании, и больше им нечего добавить.