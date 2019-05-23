Корпорация Panasonic приостановила сотрудничество с Huawei

Руководство японской корпорации Panasonic приняло решение об остановке всех торговых операций с китайской компанией Huawei. Об этом сообщает агентство Kyodo.

Данное решение связано с тем, что администрация Соединенных Штатов Америки фактически запретила предпринимателям из США поставлять для нужд Huawei необходимые компоненты. В свою очередь Panasonic занимался поставкой электронных комплектующих Huawei, передает ТАСС.

22 мая три главных японских мобильных оператора KDDI, NTT Docomo и SoftBank заявили, что откладывают начало продаж новых моделей смартфонов Huawei.

15 мая президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп подписал указ, который ввел режим чрезвычайного положения с целью защиты информационно-коммуникационной инфраструктуры США от иностранных угроз. Позднее стало известно, что министерство торговли США внесло китайскую компанию Huawei и юридические лица, связанные с ней, в свой черный список в связи с угрозой национальной безопасности. Данное решение вступило в силу 17 мая.

В августе 2018 года Дональд Трамп подписал указ, запрещающий правительственным ведомствам Соединенных Штатов использовать оборудование, которое производят Huawei и еще одна китайская компания – ZTE.