Жан-Клод Юнкер: я начинаю уставать от постоянных переносов срока Brexit

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, выступая в эфире телеканала CNN, заявил, что устал из-за постоянных переносов срока выхода Великобритании из Европейского союза. Он добавил, что приветствовал бы решение официального Лондона касательно проведения повторного референдума по данному вопросу.

Юнкер отметил, что не уверен, что результаты повторного референдума будут сильно отличаться. Странам ЕС остается только наблюдать за ходом обсуждения Brexit в Великобритании, добавил политик.

Глава Еврокомиссии подчеркнул, что не хочет одобрять очередной перенос сроков согласования сделки по выходу Великобритании из ЕС в связи с выборами в Европарламент. Юнкер посетовал, что Еврокомиссия не смогла оказать противодействие кампании за выход из ЕС, развернувшейся в Великобритании в 2016 году.

21 мая премьер-министр Великобритании Тереза Мэй представила новый вариант сделки по Brexit, включающий 10 пунктов, которые должны помочь получить поддержку парламентских партий с целью реализации намеченного плана по осуществлению выхода страны из ЕС. Мэй пообещала, что у депутатов будет возможность высказаться о проведении повторного голосования по Brexit, но сначала им придется одобрить соглашение, достигнутое в ходе переговоров с Брюсселем.

Как было объявлено ранее, голосование в Палате общин должно состояться в период с 3 по 7 июня, напоминает ТАСС. 21 мая лидер партии лейбористов Джереми Корбин заявил, что его партия не собирается поддерживать соглашение об условиях Brexit с уступками, предложенными со стороны премьер-министра Мэй.