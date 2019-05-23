Китаянка заплатила за новый Volkswagen Passat монетами в один юань

В провинции Хэбэй китаянка приобрела новый автомобиль, заплатив за него более 130 тысяч юаней (порядка 18,82 тысячи долларов) монетами. Об этом сообщила газета Beijing Youth Daily.

Как уточняется, женщина купила Volkswagen Passat, стоивший около 190 тысяч юаней. Покупательница оплатила 131 492 монетами номиналом один юань (0,14 доллара), а оставшуюся сумму – другими способами, сообщает РИА Новости.

Менеджер по продажам салона Цзяо, где был приобретен автомобиль, рассказал, что деньги считали 16 человек в течение трех дней. Каждый день они начинали работу в 8:30, по очереди ходили обедать, а затем без перерывов считали до конца рабочего дня.

На фото из автосалона сотрудники сидят на полу, пересчитывая монеты и складывая их в коробки. У всех руки окрасились в черный цвет.