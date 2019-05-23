The Times: Тереза Мэй может уйти в отставку 24 мая

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй уже завтра может уйти в отставку. Об этом пишет издание The Times со ссылкой на источник в британском кабинете министров.

По прогнозам, Мэй покинет пост после встречи с главой одного из парламентских комитетов. Накануне она столкнулась с серьезным давлением и со стороны правительства, и со стороны депутатов Консервативной партии.

По информации ВВС, многие сторонники премьер-министра отказали ей в поддержке. Это произошло после того, как она пообещала депутатам, что те смогут проголосовать за проведение второго референдума по Brexit, если поддержат сделку с ЕС. Заявление вызвало шок у некоторых министров, так как на заседании кабинета министров такая возможность не была одобрена.

Вечером 22 мая о своей отставке объявила глава Палаты общин Андреа Лидсом, напоминает телеканал "Россия 24". Это уже 36 министр, покинувший свой пост в правительстве Мэй.