Владимир Путин сегодня встретится с президентом Республики Конго

Владимир Путин проведет сегодня переговоры с главой Республики Конго Дени Сассу-Нгессо. Встреча президентов состоится в рамках официального визита Сассу-Нгессо в Россию.

На повестке дня — двустороннее сотрудничество, а также вопросы регионального характера, сообщает телеканал "Россия 24". В предыдущий раз президенты проводили переговоры в ноябре 2012 года в Ново-Огарёве.

За последний год товарооборот между странами вырос более чем на 70 процентов. Итоги сотрудничества и перспективы его развития лидер Конго обозначил в интервью Михаилу Гусману, ведущему программы "Формула власти".