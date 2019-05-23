Федор Смолов: в финале Кубка России все эмоции оставил на поле

В финале Кубка России по футболу московский "Локомотив" в Самаре обыграл екатеринбургский "Урал" с минимальным счетом – 1:0. Нападающий железнодорожников Федор Смолов поделился впечатлениями от завоевания трофея и игры против бывшей команды.

"Для меня это первый Кубок России! Умом я понимаю, что взял то, что хотел, но эмоционально не могу ощутить – все эмоции оставил на поле, – приводит слова Смолова пресс-служба "Локомотива". – Принципиальный матч? Я думал только о том, что мы не обыгрывали "Урал" в этом сезоне. В финале удалось победить и завоевать трофей".

Напомним, что "Локомотив" стал восьмикратным обладателем Кубка России, примечательно, что шесть трофеев были завоеваны под руководством Юрия Семина. По этому показателю железнодорожники вышли в единоличные лидеры, опережая по количеству побед ЦСКА (7), «Спартак» (3) и «Зенит» (3).