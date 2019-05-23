Стоять и ждать: спасатели напомнили о правилах поведения потерявшихся детей

Доброволец поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" Алена Ярушина в преддверие Международного дня пропавших детей, который отмечается 25 мая, дала советы об основах безопасности поведения в общественных местах.

Самое главное, что должен знать ребенок, — если он потерял родителей, он должен оставаться на месте. Взрослый должен искать ребенка, а не ребенок взрослого.

Если ребенок потерялся в торговом центре, ему нужно обратиться к ближайшему охраннику либо к продавцу. Если это произошло на улице – обратиться за помощью к полицейскому либо к человеку с ребенком.

Детям нужно объяснить, что нельзя никуда и ни с кем уходить, даже со знакомыми, а также, если уговаривают или заманивают чем-то. Кроме того, ребенок должен знать наизусть телефон родителей, а также придумать специальное слово-пароль, которое будут знать только ребенок и родители.