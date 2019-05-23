Следователи начали проверку по факту отравления 11 школьников в Тверской области

В Торопце 11 учеников гимназии были госпитализированы с симптомами отравления. ЧП произошло накануне вечером. Почти все школьники сейчас находятся в Торопецкой ЦРБ. Несколько гимназистов были доставлены на вертолете в детскую больницу Твери, сообщает ГТРК "Тверь". На месте инцидента работают сотрудники Следственного комитета, Роспотребнадзора, а также криминалисты.

Западнодвинский следственный отдел инициировал проведение доследственной проверки. Специалистам предстоит провести ряд мероприятий, направленных на выяснение всех деталей произошедшего. По окончании проверки примут процессуальное решение. По предварительной версии, дети могли надышаться дымом в церкви при гимназии. Известно, что все учащиеся в настоящий момент находятся в стабильном состоянии. Угроза для их жизни отсутствует.

