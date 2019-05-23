Спецкор "России 24" стала победителем конкурса "ТЭФИ — Летопись победы"

Специальный корреспондент телеканала "Россия 24" Анна Афанасьева стала победителем Всероссийского телевизионного конкурса "ТЭФИ — Летопись победы". Он посвящен Великой Отечественной войне. Торжественная церемония награждения прошла в Музее Победы на Поклонной горе. Документальный фильм "Внуки победы. Портрет с фронта" — о жизни и судьбе маршала Василия Чуйкова признан лучшей работой. А его автор получил почетное звание репортера года.

"Это очень приятная неожиданность. Я вспоминаю, как легко шла работа над этим фильмом... сложно было организовать съемку на Рейхстаге, но мы это сделали. Это очень яркие впечатления!", — сказала Афанасьева.

Конкурс направлен на то, чтобы выявить и поощрить лучших авторов телепроектов о Великой Отечественной войне, тех, кто через экраны телевизоров ярко, красиво и правдиво рассказал зрителям о героях войны — фронтовиках, защитниках, участниках, ветеранах войны и тружениках тыла, передает "Россия 24".