ФИФА отказалась расширить состав участников чемпионата мира до 48 команд

Международная федерация футбола (ФИФА) отказалась от решения расширить количество участников чемпионата мира 2022 года до 48 команд. Такое решение организация приняла в связи с тем, что странам не хватит времени подготовку к дополнительным играм.

Как сообщает Associated Press, ФИФА в течение последних нескольких месяцев изучала вопрос логистических и политических сложностей, которые могли возникнуть при введении нового формата турнира. На основе полученных данных организация решила сохранить прежний формат с 32 участниками.

Помимо этого, организация приняла решение не проводить ряд матчей турнира за пределами Катара в связи с сохранением числа участников.

"48 команд – это глупость в принципиальном плане, потому что сразу упадет зрелищность, интерес и соревновательность. Я уже не говорю о том, что ни одна страна не готова провести чемпионат с таким количеством команд – заявил Почетный президент РФС Вячеслав Колосков, слова которого приводит ТАСС. – Что касается Катара, не понимаю, кому в голову пришла эта бредовая мысль – за три с половиной года до чемпионата мира ставить страну-организатора в дичайшие условия. Поэтому считаю решение ФИФА абсолютно правильным".

Напомним, чемпионат мира по футболу 2022 года пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря. Это будет первое мировое первенство на территории Азии с 2002 года, когда турнир принимали Япония и Корея.