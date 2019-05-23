Илья Воробьев: сборная США – хороший соперник с очень сильным составом
В четвертьфинале чемпионата мира по хоккею с шайбой сборная России сыграет с США. Главный тренер российской национальной команды Илья Воробьев поделился впечатлениями от предстоящего противостояния с американцами.
"Продолжаем смотреть и разбирать сборную США. Ребятам все покажем. Хороший соперник, очень сильный состав, – приводит слова Воробьева пресс-служба ФХР. – Но нам надо играть в свою игру. Кого можно выделить в их составе? С 88-м номером на спине парень неплохой. Вообще там есть очень мастеровитые ребята, много повидавшие в хоккее".
"Рады ли, что не пришлось ехать в Кошице на четвертьфинал? Большой плюс, что не надо пять часов в другой город на поезде добираться, или как-то еще. Пару лет назад приходилось по ходу турнира из Кельна в Париж переезжать, было не очень. Здорово, что сейчас готовимся спокойно, в штатном рабочем режиме".
Напомним, матч Россия – США состоится в четверг, 23 мая и пройдет на льду арены имени Ондрея Непелы в словацком городе Братислава. Начало – в 17:15 по московскому времени.
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