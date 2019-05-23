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Конфликт вокруг строительства храма в Екатеринбурге 48 минут назад

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23 мая 201911:45

В Екатеринбурге выберут место для храма персональным голосованием

Донат Сорокин/ТАСС

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский предлагает провести голосование по вопросу выбора площадки для строительства храма Святой Екатерины, установив три места для голосования в разных точках города, передает РИА Новости.

По его словам, в опросе должно быть три точки в разных районах города. Голосование будет обеспечено видеоконтролем. Мэр отметил, что камеры будут выведены на серверы городской администрации, также у точек могут разместиться наблюдатели с каждой стороны для контроля за опросом.

Как сообщалось, на прошлой неделе в центре Екатеринбурга прошли акции протеста против строительства храма в сквере в центре города. Полицейские задержали около 100 человек.

Власти города пообещали провести опрос жителей на предмет их отношения к строительству храма в сквере, так как необходимо учесть мнение горожан. Ранее такое предложение высказал президент РФ Владимир Путин.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев накануне заявил, что нужно выбрать более подходящее место для возведения храма святой Екатерины. Он попросил главу Екатеринбурга исключить сквер из перечня вариантов новой площадки.

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