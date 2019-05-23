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ДТП с российскими туристами в Италии 44 минуты назад
Водитель, устроивший ДТП в Тоскане, арестован
Водитель туристического автобуса, который попал в ДТП в итальянской провинции Тоскана, арестован.
Как рассказали РИА Новости в прокуратуре города Сиена, 35-летний мужчина обвиняется в причинении гибели в результате дорожного инцидента. Тест на алкоголь показал отрицательный результат. По основной версии следствия, он отвлекся от дороги, чтобы уменьшить звук радио. Кроме того, погодные условия были плохими: шел дождь, дорога была мокрая.
Авария произошла утром 22 мая в районе городов Монтериджони и Бадессе на магистрали Сиена — Флоренция. Автобус въехал со скоростной трассы в кювет и перевернулся на правый бок.
В автобусе находились 55 пассажиров — граждане России, Белоруссии, Украины, Армении и других стран. В результате ДТП погибла россиянка, работавшая экскурсоводом при группе. Пострадали 37 человек.
Сейчас в больницах Сиены остаются пять российских граждан. Их состояние оценивается как среднее и тяжелое. Дипломаты оказывают им все необходимое содействие.
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