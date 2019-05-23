Дагестанский майнер закопал ферму в землю, "незаметно" подключившись к электросети

Около тысячи видеокарт изъяли у дагестанского майнера, которого подозревают в масштабном хищении электроэнергии. Своей вины взятый под стражу 36-летний мужчина не признал, отметила официальный представитель МВД Ирина Волк. Допрос активного энергопотребителя сняли на видео.

Предприимчивый местный житель в минувшем апреле арендовал два нежилых помещения в Новолакском и Казбековском районах республики, где и организовал майнинг-фермы. При этом одну из "плантаций" по добыче лайт- и биткоинов мужчина спрятал под землей на территории лесничества. Вторая и более производительная станция была незаконно запитана через соседнее здание.

Ущерб за два неполных месяца работы превысил, по оценке сетевой компании, 4,5 миллиона рублей. Но своей вины владелец майнинг-ферм не признал, заявив, что здания были подключены на законных основаниях. Суда он будет дожидаться в изоляторе, ему грозит до пяти лет лишения свободы.

В минувшем апреле вице-премьер Виталий Мутко оценил задолженности регионов Северного Кавказа за электроэнергию и газ в 120 миллиардов рублей.