В Воронеже будет создан Центр ракетного двигателестроения
На базе воронежского Конструкторского бюро химавтоматики построят Центр ракетного двигателестроения. В качестве спонсоров проекта выступят два предприятия. Правительство региона также окажет необходимую поддержку. Предполагаемый срок создания новой структуры – до 2027 года. Губернатор Воронежской области и гендиректор АО "НПО Энергомаш" Игорь Арбузов уже подписали договор о сотрудничестве, сообщает ГТРК "Воронеж".
Стороны будут вести совместную работу по дальнейшему развитию ракетного двигателестроения в Воронежской области, созданию единой площадки по производству ракетно-космической техники, а также улучшению экономических показателей. Все это должно привести к значительному росту производственного потенциала региона, что в свою очередь поможет сохранить социальную стабильность и повысить благосостояние населения. Еще одним важным направлением совместной деятельности станет также улучшение экологической ситуации.
Губернатор отметил, что правительство области окажет будущему Центру ракетного двигателестроения всестороннюю поддержку. "Оба предприятия для нас значимы, мы будем всячески их поддерживать", — заявил Александр Гусев.
Одной из основных задач в рамках создающейся интегрированной организационно-производственной структуры ракетного двигателестроения станет оптимизация загрузки производственных мощностей. Решить этот вопрос сможет единая научно-производственная площадка на базе КБХА и Воронежского мехзавода, так как для ее создания будет произведена техническая модернизация. За счет этого будут снижены производственные убытки и издержки, что приведет к повышению производительности труда и увеличению зарплат персонала. Гендиректор "НПО Энергомаш" сообщил, что госкорпорация "Роскосмос" уже приняла соответствующее решение.
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