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23 мая 201913:17

Путин поддержал идею присвоения особого статуса театру им. Федора Волкова

ГТРК "Ярославия"

Ярославский театр им. Федора Волкова может войти в список особо ценных объектов культурного наследия РФ. Идею присвоения учреждению особого статуса подержал Владимир Путин. Об этом на своей странице в "Фэйсбук" сообщил губернатор региона Дмитрий Миронов. 

Напомним, идею об особом статусе театра предложил председатель Союза театральных деятелей Александр Калягин. Также в рамках обсуждения был поднят вопрос о материально-техническом обеспечении, передает ГТРК "Ярославия".

"Волковский театр имеет множество художественных достижений, отмеченных профессиональными наградами. У него богатая история. Потому так важно сохранить его самостоятельность. Присвоение особого статуса поможет открыть перед театром новые возможности. Я очень благодарен президенту за поддержку первого русского профессионального театра", –  прокомментировал Дмитрий Миронов.

Текст: ГТРК "Ярославия"

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