Всероссийский форум рабочей молодежи открылся в Казани

Более 300 молодых людей со всей России прибыли в Казань, где накануне открылся VII Всероссийский форум рабочей молодежи. Среди участников представители промышленных, транспортных и аграрных предприятий, представители молодежных сообществ, учащиеся профильных учебных заведений.

Главная цель мероприятия - обмен опытом и знаниями, популяризация рабочих профессий и повышение уровня профессионального развития молодых специалистов.

Как передает ГТРК "Татарстан", сегодня молодых профессионалов ожидает насыщенная деловая программа: нетворкинг, мастер-классы, интерактивные игры, пленарные заседания, экспертные сессии и культурно-развлекательная программа.

Образовательная часть Форума направлена на приобретение новых компетенций и навыков участниками, взаимодействие молодежи, экспертов и органов власти, а также развитие наставничества на предприятиях и выработку конструктивных предложений по проблемным ситуациям. Отметим, что многие мероприятия будут проходить в стенах Казанского государственного энергетического университета.