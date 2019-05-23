Марадона опроверг факт своего задержания в Буэнос-Айресе

Знаменитый аргентинский футболист Диего Армандо Марадона категорически опроверг факт своего задержания в аэропорту столицы Аргентины. По словам экс-спортсмена, он всего лишь по просьбе правоохранителей подписал некие документы. Однако, его слова не противоречат предыдущим сообщениям.

Как уже сообщали Вести.Ru, Марадона в аэропорту Буэнос-Айреса имел контакт с представителями властей, которые передали знаменитости официальную бумагу о готовящемся судебном разбирательстве.

Тем не менее, Марадона поспешил выступить с опровержением: "Меня никто не арестовывал и не задерживал, — цитирует спортсмена Ciudad Magazine. – Я подписал документы, которые должен был подписать, и больше ничего".

Следует отметить, что вскоре после сообщения о задержании Марадоны, в ряде аргентинских изданий появились новости о том, что бывшая возлюбленная Диего Армандоы Росио Олива подала против него иск в суд.