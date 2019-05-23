Без комиссии и аттестации. Росгвардейцы смогут свободно поступать на военную службу

Сотрудники Росгвардии смогут поступить на военную службу без медицинской комиссии, проверки образования, квалификации и физподготовки. Соответствующий закон, предложенный Владимиром Путиным, приняла на пленарном заседании Государственная дума РФ.

Новые правила позволят сэкономить время и деньги, и упростить росгвардейцам прохождение службы по контракту в войсках. При этом звание и выслуга лет при переходе из одного ведомства в другое сохраняются, заявил агентству РИА Новости глава комитета Госдумы по противодействию коррупции Василий Пискарев.

Также депутат пояснил, что новый закон позволит сохранить опытных, ценных специалистов в Росгвардии и поможет укрепить безопасность, защитить права граждан.