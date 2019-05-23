23 мая 201913:34
Без комиссии и аттестации. Росгвардейцы смогут свободно поступать на военную службу
Сотрудники Росгвардии смогут поступить на военную службу без медицинской комиссии, проверки образования, квалификации и физподготовки. Соответствующий закон, предложенный Владимиром Путиным, приняла на пленарном заседании Государственная дума РФ.
Новые правила позволят сэкономить время и деньги, и упростить росгвардейцам прохождение службы по контракту в войсках. При этом звание и выслуга лет при переходе из одного ведомства в другое сохраняются, заявил агентству РИА Новости глава комитета Госдумы по противодействию коррупции Василий Пискарев.
Также депутат пояснил, что новый закон позволит сохранить опытных, ценных специалистов в Росгвардии и поможет укрепить безопасность, защитить права граждан.
Сейчас
13:59
Путин вручил госнаграды в Кремле
Картина дня
-
Комедийное шоу с Путиным комментируют в Кремле
- Подведены итоги опроса о строительстве храма в Екатеринбурге
- ФСИН опроверг информацию о разводе Улюкаева
- Арашуков единогласно лишен звания сенатора
- В квартире экс-министра Абызова нашли наркотики
Самое читаемое
-
Мать, бросившая дочь в поликлинике, раньше отказалась от сына
- Впервые в России: фрукты с героином потянули на пожизненное
- Больная раком женщина погибла из-за поломки аппарата лучевой терапии
- Шварценеггер обратился к поклонникам после нападения
- Психолог объяснила, почему призвала не уступать пожилым место в транспорте
Телеканал "Россия"
-
Вышел первый трейлер многосерийной драмы "Зулейха открывает глаза"
- Тайна смерти и завещания Алексея Булдакова
- "Екатерина": долгожданное продолжение сериала. Скоро!
- "Последняя неделя". Новый сериал в 21.00
Евровидение-2019
-
Результат не понизил, Россию не подвел: Лазарев об итогах "Евровидения"
- Дункан Лоуренс – победитель конкурса "Евровидение-2019"
- Финал. Полная видеозапись трансляции
Вести.Экономика
-
Торговая война обвалит курсы большинства валют
- Рынок нефти: подготовка к грандиозному обвалу
- Топ-10 городов мира, где плохие привычки вас разорят
- Правительство Великобритании подготовило окончательный план по Brexit
- Спрос на ОФЗ снова бьет рекорды, оберегая рубль от внешней угрозы
Вести.Hi-tech
-
Обзор iPad mini 2019: недостающее звено
- В России начали серийный выпуск интерфейса "мозг-компьютер"
- Обзор смартфона Samsung Galaxy A30: породистый, но доступный
- Складной Samsung Galaxy Fold разобрали на детали
- Cтарые игры воскрешают, улучшая графику нейросетями
Авто.Вести.Ru
-
Зеркало-камера и "прозрачный" капот: Land Rover обновил Discovery Sport
- Новый рост цен на бензин: быть или не быть?
- В России назвали самые продаваемые машины с "механикой"
- В ближайшие дни грузовикам запретят ездить днем
- Эксперты определили самые надежные подержанные автомобили
Недвижимость
-
5 стран с самым доступным жильем у моря
- Раздельный сбор мусора будут стимулировать финансово
- Как это устроено: что такое технопарк, и для чего он нужен
- Туристам предлагают поселиться в гигантской картофелине
- Самым лучшим небоскребом будущего стал мусорный полигон
- Женщина приютила 60 кошек, теперь ее хотят выселить
Вести.Медицина
-
Правда или миф: тренировки на пустой желудок сжигают больше жира
- Говорят ученые: если вы не достигли успеха в молодости, ждите его после 50 лет
- Кругом обман: почему паста с углем не отбеливает зубы (и даже вредит им)
- Изжога от кофе: как сделать напиток более мягким?
- Осторожно, газы: неочевидная проблема диет с высоким содержанием белка
Вести в 20.00
-
Рада передумала распускаться
- Трамп обвинил демократов в попытке "свалить президента"
- Уже не смешно: банк приколов подвергнут санации
Вести-Москва
-
Причину сбоя в столичном метро обещают установить в течение недели
- Оперный спринт: уникальный конкурс молодых режиссеров проходит в Москве
- В Солнечногорске жителям массово рассылают повторные квитанции за воду и тепло
- Бар в районе Лефортово лишил сна жильцов целого дома
- "Эдельвейс" без электричества: ситуацией в Балашихе займется Следственный комитет
- Верховный суд утвердил пожизненный срок наркоторговцу
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
Самые красивые женщины мира и героини мультфильмов, на них похожие
- Как менялись "Том и Джерри" сквозь десятилетия
- Принцессы Дисней оказались в нашей реальности
- Девушка из Польши доказала, что может стать кем угодно
- 10 лучших мультфильмов по легендам
Gmbox. Смысл в играх
-
На Kickstarter пожертвовали на игры более $1 млрд
- 10 игр, которые современные геймеры просто не поймут
- 10 подтверждённых фактов о PS5
- 10 мощнейших предметов, ломающих свои игры
- 10 самых печальных концовок в играх
Наука
-
Физики сгенерировали под водой самый громкий звук в истории
- Выявлены новые потенциально опасные последствия космических полётов
- Учёные выяснили, что влияет на желание завести собаку
- Российские учёные создали прибор для борьбы с бессонницей
Фильм Про
-
Лучшие триллеры в истории
- "Мстители: Финал": кто пожертвует собой
- "Терминатор 6": что известно о фильме
- Лучшие сериалы про маньяков
- Лучшие сериалы. Что смотреть в этом году
- Любимые фильмы Стивена Кинга
Телеканал "Культура"
-
Провалы и сенсации ММКФ
- Ким Ки Дук - о взгляде на кино и новых работах
- Максим Аверин о спектакле "Платонов" в Театре Сатиры
- Состоялся модный показ фонда "Русский Силуэт"
Москва 24
-
Не наказуемо? Почему отпустили бросившую ребенка в поликлинике мать
- Быть начеку! Как обезопасить банковские карты от мошенников
- Попавшую в столичную больницу с укусами девочку отправят в соцучреждение
- В пруду музея "Коломенское" утонул человек
- Задержан избивший пенсионерку в храме москвич
Сегодня
В квартире экс-министра Абызова нашли наркотики
23 минуты назад
Трансляции
Водитель, устроивший ДТП в Тоскане, арестован
2 часа назад
Топ-10 городов мира, где плохие привычки вас разорят
6 часов назад
Королева фламенко Патриция Герреро выступит в Доме музыки
21.05.2019 15:59
В саду "Эрмитаж" вручат премию "Все цвета джаза"
20.05.2019 14:42
Нужна помощь: Рамазана Хайруллина спасут дорогие лекарства
20.05.2019 08:46
В Казани осудили виновников пожара в "Адмирале"
1 час назад
У оборонного завода в Подмосковье возник пожар
2 часа назад
Назван самый дорогой город для свиданий
2 часа назад
Шоколадный континент завалили российскими конфетами
2 часа назад
12 героев мультфильмов, которых изменила любовь
3 часа назад
Стала известна дата презентации iOS 13
4 часа назад
Указ Зеленского о роспуске Рады вступил в силу
5 часов назад
The Times: Тереза Мэй может уйти в отставку 24 мая
7 часов назад
В коллекциях Prada больше не будет натурального меха
16 часов назад