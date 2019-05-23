Матвиенко стала кавалером высшего ордена России

Президент России Владимир Путин вручил 23 мая государственные награды в Кремле. Среди награжденных – спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, она удостоена ордена Святого апостола Андрея Первозванного.

В 1998 году орден был восстановлен как высшая государственная награда России. Им награждают за исключительные заслуги, способствующие процветанию, величию и славе России. С 1998 года по март 2019-го этим орденом были награждены 18 человек.

Путин также вручил награду ректору МГУ Виктору Садовничему, он награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени. Эту же награду II степени получил руководитель протокола первого президента РФ Владимир Шевенко.

Награды получили писатель-сатирик Михаил Жванецкий, модельер Валентин Юдашкин, певица Лариса Долина, артист балета Николай Цискаридзе.

Вести.Ru и "Россия 24" вели прямую трансляцию церемонии.