Предотвратить осложнения диабета: в регионах создадут центры эндокринологии
Во всех регионах страны появятся центры эндокринологии. Об этом договорились участники Всероссийского конгресса медиков, который проходит в Москве. Главная задача — борьба с детским сахарным диабетом. Количество больных за последние годы выросло на 30 процентов. На конгрессе были представлены новейшие разработки российских ученых, которые помогают облегчить жизнь пациентам.
Мама Никиты рассказывает, как изменилась жизнь сына, когда вместо уколов они стали использовать помпу. Дозу инсулина рассчитывает аппарат в зависимости от пищи, а датчик непрерывного мониторинга контролирует уровень сахара. Вот уже два месяца анализы идеальные.
- Через Bluetooth передается ребенку на телефон, мне на телефон. Я удаленно вижу его сахар, чем бы он не занимался — в школе он или спортом занимается.
Эта система должна стать стандартом лечения диабета, говорят эндокринологи на Всероссийском конгрессе. За 10 лет количество детей с этой болезнью стало больше на 30 процентов. И главная задача сегодня — научиться останавливать развитие тяжелых осложнений, благодаря технологиям персонализированной медицины. Генетический анализ дает ответ, удар по какому органу в первую очередь нанесет диабет.
"Нужно определить, что это за мутация гена? Откуда она? Будет ли она передаваться потом? Нам задают вопрос: а следующий ребенок будет болен или нет? И мы должны предсказать эти риски", — говорит Иван Дедов, академик РАН, президент ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России.
Томография сетчатки. С ее помощью в Научном центре эндокринологии определяют пациентов с диабетическим отеком глаз. Это основная причина слепоты, предотвратить которую можно с помощью инъекций препаратов, подавляющих рост кровеносных сосудов.
"Отек мокулярной области очень сложно диагностировать глазами. Даже если это опытный клиницист. Просто посмотрев на состояние сетчатки, сложно сказать, есть ли отек. Это прибор позволяет сделать прижизненный срез сетчатки", — объясняет Дмитрий Липатов, заведующий отделением диабетической ретинопатии и офтальмохирургии.
В отделении диабетической стопы оказывают помощь пациентам, раны которых тяжело заживают, и снимают боль с пораженных суставов с помощью разгрузочной повязки. Частым осложнением диабета становится нарушение кровотока в артериях сердца.
"Сужение в сердечной артерии будет устранено, туда поставят такой каркас — стент. Так кровоток в артерии будет восстановлен", — рассказывает Константин Мелкозеров, кардиолог ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России.
Помощь пациентам с сахарным диабетом должна быть сосредоточена в одной клинике, уверен академик Иван Дедов. Поэтому центры эндокринологии создадут в каждом регионе страны. Стандарт: дневной стационар, современное диагностическое оборудование и эндомобили, на которых специалисты будут выезжать в отдаленные районы области.
"Позволят выявлять самые начальные проявления эндокринных заболеваний. Это делается для того, чтобы мы не допустили осложнений, остановили, начали лечение как можно раньше", — объясняет Наталья Мокрышева, и.о. директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России.
В федеральном центре будут обучать врачей, лечить самых сложных пациентов и разрабатывать новые — клеточные — технологии, чтобы научить клетки поджелудочной железы снова вырабатывать инсулин.
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