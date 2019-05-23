Момент смертельной аварии под Псковом попал на видео

Вчера в Пустошкинском районе автомобиль Land Rover Freelander вылетел на встречку и врезался в эвакуатор, перевозящий легковую машину. Погибли оба водителя.

Инцидент произошел 22 мая на 441 километре трассы Р-23. За рулем эвакуатора, двигавшегося в сторону Санкт-Петербурга, находился 22-летний мужчина, житель северной столицы России.

Личность предполагаемого виновника аварии пока не установлена. Его автомобиль передвигался с белорусскими номерами.