Допелись: Потап и Настя Каменских станут супружеской парой

Предположения, что рэпер Потап и певица Настя Каменских скоро поженятся, уже несколько месяцев не давали покоя их поклонникам. Однако свои планы они держали в тайне, объясняя это тем, что "счастье любит тишину", пишет StarHit.

Сегодня, наконец, украинские артисты, у которых немало поклонников и в России, признались: да, они женятся. И произойдет это 23 мая.

В этот же день в Сети был опубликован совместный клип "Константа", который журналисты сразу восприняли, как свадебный.

В нем Потап признается главной героине клипа Насте, что любит ее и хочет создать с ней семью.



Праздновать это событие, как пишут украинские СМИ, они будут в одном из загородных ресторанов с итальянской кухней под Киевом.

Потап и Настя Каменских выступали в дуэте 13 лет, а затем начали сольную карьеру, но слухи о том, что между ними романтические отношения, ходили давно.