Аптека в Чертанове превратилась в наркоточку
Без лишних вопросов и в любое время дня и ночи. От слишком услужливого сервиса страдают жители столичного района Чертаново. Контрольная закупка сразу в нескольких аптеках показала, что фармацевты там продают сильнодействующие препараты без чеков и рецептов. И, как правило, нехватки клиентов у таких наркоточек не бывает.
- На жаргоне называется трехсотка, наркозависимые употребляют ее, чтобы снять ломку.
За этими таблетками наркозависимые приходят круглосуточно. В местной аптеке препарат отпускают без рецепта, без чека и в несколько раз дороже.
"Пока я стоял и ждал закупщика, я насчитал около 10 человек, которые подъехали и купили данный препарат. То есть если берут по целой пластине, то это около 16 тысяч. И это буквально за 20 минут. Представляете, что происходит у них за целый день? Какие обороты у них?" — говорит активист Антон Акишин.
Пока съемочная группа подходила к аптеке, продавец сбежал. К постоянным визитам активистов здесь уже привыкли, торговать сильнодействующими препаратами без рецепта продолжают.
Использованные шприцы и пустые флаконы из-под глазных капель, популярных у наркоманов, валяются прямо во дворе. Как бороться с таким соседством, местные жители не знают.
- Вокруг этой аптеки все время стоят. В 4 часа утра выхожу, а здесь все вокруг облеплено этими наркоманами.
- Аптека очень подозрительная, ее надо ликвидировать. Встречаются шприцы на детских площадках. У нас тут есть аллея, школьный парк, дети там убирались, и насобирали полные пакеты шприцов.
Колются и в подъездах. Здесь же оставляют шприцы и салфетки со следами крови.
- Просто иногда бывает страшно выйти, потому что не знаешь, что им в голову взбредет.
А это еще одна аптека в Северном Чертанове. На кадрах видно, как фармацевт продает наркосодержащий препарат из-под полы — этикетка снята заранее.
- Вам не стыдно, что вы продаете и травите население, а еще распространяете наркоманию в районе?
- Какую наркорманию? Покиньте, пожалуйста, эту аптеку.
- Нет, мы дождемся сотрудников полиции, которые придут и вас накажут.
В темное время суток рядом с этой аптекой лучше не появляться, говорят местные жители.
- Ситуация усугубилась, когда открылась данная аптека. Наркоманы в подъездах умирают, на лавочке вот недавно один умер. На детей нападают — грабеж с ножами.
- Все идут потом по подъездам — это в лучшем случае. А так они не стесняются и прямо за торцом дома снимают штаны и колют себе. Могут здесь на лавках валяться.
Сильнодействующие препараты сотрудники полиции на этот раз изъяли. Но фармацевтам, которые нарушили правила продажи подотчетных лекарств, грозит только штраф до 100 тысяч рублей.
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