После роли Мессинга Евгений Князев поверил в его сверхспособности
В беседе с Борисом Корчевниковым в программе "Судьба человека" известный актер театра и кино, ректор Щукинского училища Евгений Князев соглашается с ведущим: на такие "опасные" роли, как роль Христа или Иуды многие актеры не соглашаются.
Особой в этом смысле является и роль великого медиума в сериале "Вольф Мессинг. Видевший сквозь время", на которую Князева утвердили без проб, что обычно в киносреде – большая редкость.
Сейчас актер уже не сомневается: Мессинг действительно обладал даром, и сам помог снять этот фильм.
Интересно, что и Алексей Петренко, сыгравший в этом сериале Cталина, рассказывал, что и в его жизни медиум оставил яркий след. Он рассказал, что именно Мессинг "подсказал" Элему Климову попробовать на роль Григория Распутина в фильме "Агония" Алексея Петренко. И именно эта роль моментально прославила актера.
Говоря о различных мистических моментах во время и после съемок фильма о Мессинге, он отрицает предположение, что для Романа Гречишкина, сыгравшего молодого медиума, эта роль стала роковой.
Князев говорит, что авария, в которой погиб молодой артист, произошла не во время съемок, а во время двухмесячного перерыва в них. "Здесь нет никакой мистики", — уверяет артист.
Роман, с горечью говорит его бывший учитель и коллега по съемкам, "сам побежал через Садовое кольцо там, где машина не могла его видеть".
А вот в том, каким образом Князев узнал о смерти в ДТП своего лучшего друга Евгения Дворжецкого, актер чувствует "влияние" Мессинга.
Через что пришлось пройти сыну шахтера из небольшого городка под Тулой, чтобы стать не только известным артистом, но и ректором одного из самых известных театральных вузов страны? Кто его познакомил с Еленой Дунаевой – женщиной, которая стала его женой и родила двух дочек?
Как молодой актер из рабочей среды завоевывал искусствоведа из интеллигентной московской семьи? Над чем вместе пришлось работать, чтобы их семья стала крепостью, которая сохраняет свою прочность уже 30 лет?
Как Мессинг "предупредил" Князева о смерти Дворжецкого, и что еще рассказывает о своем ощущении от знаменитого медиума, роль которого стала для него знаковой?
С какого провала началась его работа в театре Вахтангова, и что за таинственная поклонница поджидала после спектакля "Три возраста Казановы"?
О своей семейной жизни, любви, дружбе и ролях Евгений Князев откровенно рассказывает в программе "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" на телеканале "Россия 1".
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