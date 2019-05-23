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23 мая 201914:50

Димитрис Итудис: хотим показать, что являемся сильным и единым коллективом

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В первом полуфинальном матче серии баскетбольной Единой лиги ВТБ московский ЦСКА на домашнем паркете сыграет с петербургским "Зенитом". Наставник армейцев Димитрис Итудис – о предстоящем противостоянии с командой из города на Неве.

"Мы вернулись к работе, и сейчас сменяем чип на плей-офф Лиги ВТБ. "Зенит" – качественная и мотивированная команда, но у нас тоже хватает мотивации, – приводит слова Итудиса пресс-служба ЦСКА. – Хотим показать, что являемся сильным и единым коллективом. Нужно продолжать борьбу. Надеюсь, наши болельщики понимают важность оставшихся матчей и придут поддержать нас".

Напомним, матч ЦСКА – "Зенит" состоится в четверг, 23 мая в Москве и начнется в 19:30 по местному времени.

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