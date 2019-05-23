Бешеный барсук покусал мужчину в Уфе и закончил жизнь под медным тазом

Дикий барсук пробрался в веломагазин в Уфе и попытался "навести порядок" в подсобном помещении, но столкнулся с непониманием со стороны владельца торговой точки. Мужчина бросился защищать имущество и выпроваживать незваного гостя, но в итоге пострадал от его зубов.

"Ко мне забежал какой-то полуенот-полумуравьед", — рассказал ГТРК "Башкортостан" Денис Сильванович.

Самостоятельно справиться со зверем он смог — тот проявлял чудеса акробатики, а потому призвал на помощь специалистов. Но и тем не удалось сразу поймать барсука, более того, уворачиваясь от ловцов, животное врезалось в Дениса и укусило его за ногу.

В конце концов хищника накрыли медным тазом, под ним он вскоре и скончался. Экспертиза подтвердила опасения специалистов — у зверя был вирус бешенства, так что Денису пришлось обращаться за помощью к врачам.