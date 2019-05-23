Изучением экосистемы Большого Тютерса займется группа специалистов

Остров Большой Тютерс, расположенный в Финском заливе Балтийского моря, может стать уникальным природным заповедником. Для детального изучения его экосистемы туда направилась большая экспедиция. Об этом сообщает ГТРК "Санкт-Петербург".

Как известно, во время Великой Отечественной войны здесь находились зенитные батареи немцев. За Большим Тюрерсом даже закрепилось название "остров смерти", так как на нем находились многочисленные минные поля, оставленные фашистами. В послевоенное время поисковики проводили исследование острова, саперами было обнаружено и разминировано более тридцати тысяч объектов.

В последующие годы исследователи тоже приезжали на остров. Экологи и геодезисты занимались его очисткой и описанием природного и животного мира. Одной из главных задач нынешней экспедиции станет создание цифровой модели Большого Тютерса. Практически необитаемый (здесь живут только смотрители маяка) остров, входящий сейчас в состав Кингисеппского района Ленинградской области, представляет огромный интерес для специалистов. Его уникальную экосистему необходимо сохранить — такого единодушное мнение экспертов.